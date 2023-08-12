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        Kazada ölen yeğeninin acısına kalbi dayanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:22
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        Kazada ölen yeğeninin acısına kalbi dayanmadı
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        Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onur Düşünmez hayatını kaybetti. Yeğeninin acı haberini alan Ramazan Düşünmez de kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 04.30 sıralarında Balıklar Kayası mevkisinde meydana geldi. Safranbolu yönünden Karabük istikametine giden Onur Düşünmez'in (29) kullandığı 78 AVV 349 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan Onur Düşünmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Düşünmez´in polis ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

        Onur Düşünmez´in amcası Ramazan Düşünmez de yeğeninin acı haberini aldıktan bir süre sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Murat ÖZELCİ

        2023-08-12 14:21:20

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