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        Dönemin Karabük Valisinin oğluna, 2 kişinin öldüğü kazada 2 yıl 11 ay hapis (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:05 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:05
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        Dönemin Karabük Valisinin oğluna, 2 kişinin öldüğü kazada 2 yıl 11 ay hapis (2)
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        AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

        Eski Karabük Valisi Fuat Gürel ve oğlu Ali Emre Gürel'in avukatı Mehmet Emre Ünal, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Avukat Ünal tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Trafik kazası sonrası müvekkilim Fuat Gürel´in aracının masraflarının rahmetlilerin çocuklarından icra yoluyla talep edilmesi; Karabük eski Valisi Fuat Gürel'e ait araç kasko sigortalı olduğu için kaza sonucu sigorta şirketi, aracı perte çıkararak, bedelini müvekkilime ödemiştir. Aylar sonra ise sigorta şirketinin kusur nispetinde rahmetlilerin çocuklarından bir miktar bedel talep ettiklerini müvekkilim Fuat Gürel öğrendiğinde rahmetlilerin çocuklarıyla görüşmek istemiş ancak karşılık bulamamıştır. Müvekkilim Fuat Gürel´in kasko şirketi tarafından merhumların ailesine başlatılan icra takibinden haberi, aylar sonra olmuştur. Bu sebeplerle, kamuoyuna, sanki müvekkilim Fuat Gürel tarafından icra takibi başlatılmış veya icra takibi başlatılmasına sebep olmuş görüntüsü vermeye çalışılan iddialar tamamen asılsızdır."

        "MÜVEKKİLİM KAZANIN OLDUĞU ANDAN İTİBAREN TARAFSIZLIĞINI KORUMUŞTUR"

        Avukat Ünal, müvekkili Fuat Gürel'in trafik kazası sonrası aileyi taziye ziyareti için gittiği ve kazadan dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Müvekkilim Fuat Gürel trafik kazası sonrasında vefat eden merhumlar Salih Portakal ve eşi Behiye Portakal'ın cenaze namazlarına katılmış ve yakınlarının evlerine taziye ziyaretinde bulunarak üzüntülerini bildirmiştir. Bilindiği üzere trafik kazası herkesin her an başına gelebilecek bir durumdur. Yaşanan elim ve hiç kimse tarafından istenmeyen trafik kazası sonucunda Karabük´ümüzün kıymetli emekli öğretmeni merhum Salih Portakal ve eşi merhum Behiye Portakal´ın vefat etmesi eski Karabük Valimiz müvekkilim Fuat Gürel ve ailesini de derinden üzmüştür. Müvekkilim Karabük eski Valisi Fuat Gürel, kazanın olduğu andan itibaren tarafsızlığını korumuş, dava bağımsız mahkemeler tarafından yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ

        2023-08-29 14:04:03

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