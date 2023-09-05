Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etmişti; cinayetle ilgili paylaşımları ortaya çıktı

        KARABÜK'te, 'kıskançlık'nedeniyletartıştığı eşi Özlem Küçükyılmaz (45) ve kayınvalidesi Nazife Çetingök'ü (62) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar eden Hasan Küçükyılmaz'ın (59) cinayet öncesi ve sonrasında WhatsApp durumundan paylaştığı ses kayıtları ve videolar ortaya çıktı. Küçükyılmaz paylaşımlarında, "Yaptıklarının bedelini ödedin. Annen de ödedi, baban da cenazenizin başında durarak bedelini ödemiş olacak" ifadelerini kullandığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etmişti; cinayetle ilgili paylaşımları ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Kandil Sokak'ta meydana geldi. Hasan Küçükyılmaz, 1 yıl önce evlendiği eşi Özlem Küçükyılmaz ile kıskançlık nedeniyle kavga etti. Hasan Küçükyılmaz, annesi Nazife Çetingök ile birlikte dışarı çıkan eşi Özlem Küçükyılmaz'ı takip edip, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Anne ve kızı vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Küçükyılmaz kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Küçükyılmaz ile Çetingök´ün cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

        Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli Hasan Küçükyılmaz'ı aynı mahallede Zafer Sokak yakınlarındaki çamlıkta buldu. Küçükyılmaz, burada kendisine doğru yaklaşan polisleri görünce pompalı tüfekle kendini başından vurarak intihar etti. Hasan Küçükyılmaz'ın 2008 yılında ilk eşi Nimet Küçükyılmaz'ı da öldürüp hüküm giydiği, cezasını çekip 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Ayrıca, Özlem Küçükyılmaz'ın geçen hafta eşinden şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanarak polisten yardım istediği, ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

        SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

        Hasan Küçükyılmaz'ın, cinayeti işlemeden önce ve işledikten sonra yaptığı bazı paylaşımlar ortaya çıktı. Küçükyılmaz'ın WhatsApp durumu olarak olay öncesi yaptığı paylaşımda, "Yarın 5 Eylül´de Allah nasip kısmet ederse, yarın bu arkadaşınız bu dünyada yok. Dersiniz ki niye yok. Bir sene önce vatandaşın birisi ile tanışıp evlendik. O yüzden yok" dediği görüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Gençler borsaya hücum etti
        Gençler borsaya hücum etti
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesi ile Türksat arasında iş birliği protokolü
        Karabük Üniversitesi ile Türksat arasında iş birliği protokolü
        EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
        EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
        Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti
        Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti
        Karabük'te karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldüren kişi intihar etti
        Karabük'te karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldüren kişi intihar etti
        Karabük'te bir kişi karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
        Karabük'te bir kişi karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
        Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı