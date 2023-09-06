Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi

Olay, 4 Eylül saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Yeni Mahalle Kandil Sokak'ta meydana geldi. Hasan Küçükyılmaz, bir yıl önce evlendiği eşi Özlem Küçükyılmaz'la kıskançlık sebebiyle kavga etti. Hasan Küçükyılmaz, annesi Nazife Çetingök ile birlikte dışarı çıkan eşi Özlem Küçükyılmaz'ı takip ederek pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Eşi ve kayınvalidesini öldüren Hasan Küçükyılmaz, polis tarafından yakalanacağını anlayınca pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hasan Küçükyılmaz'ın 2008 yılında ilk eşini de öldürüp 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.