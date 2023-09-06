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        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 21:07 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:07
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        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi (2)
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        KARABÜKVALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Karabük´teHasan Küçükyılmaz'ın (59) kıskançlık nedeniyle sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü eşi Özlem Küçükyılmaz (45) ile kayınvalidesi Nazife Çetingök (62) toprağa verildi. Karabük Valiliği'nce olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Hasan Küçükyılmaz, aynı mahallede ikamet eden boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Küçükyılmaz ve kayınvalidesi Nazife Çetingök´ü tüfekle öldürerek olay yerinden kaçmıştır. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar esnasında, şüpheli Hasan Küçükyılmaz, olayda kullanmış olduğu tüfekle intihar ederek yaşamına son vermiştir. Son dönemde maktul şahıslar tarafından 112 ihbar hattı ve KADES uygulamasına yapılan herhangi bir ihbar ve çağrı kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, Özlem Küçükyılmaz´ın farklı tarih ve zamanlarda İl Emniyet Müdürlüğü'ne eşi Hasan Küçükyılmaz hakkında müracaatlarının olduğu,16 Kasım 2022 tarihinde emniyet müdürlüğü aracılığıyla sığınma talebinde bulunduğu, bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) İl Kabul Birimi'ne yerleştirildiği, yerleştirildikten kısa bir süre sonra verdiği dilekçesinde kendi isteği ile il dışında yaşayan kızının yanına gitmek istediğini beyan ederek yerleştirilmiş olduğu kuruluştan ayrıldı" ifadelerine yer verildi.

        'İZLEME VE TAKİP SÜRECİNDE EŞİYLE GÖRÜŞTÜ'

        Açıklamada, Özlem Küçükyılmaz´ın eşiyle tedbir sürecinde de görüştüğü vurgulanarak şöyle denildi:

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