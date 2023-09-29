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        Profesör Görür: Kuzey Anadolu Fayı 5 metrelik hareket verirse 7 ve üzeri deprem üretir

         PROF.Dr.Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fay hattı yılda 1 santimetre hareket ediyor. 500 senede 5 metre hareket ediyor. 5 metrelik bir hareket verirse o da 7 ve üzeri deprem üretir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 19:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:30
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        Profesör Görür: Kuzey Anadolu Fayı 5 metrelik hareket verirse 7 ve üzeri deprem üretir
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         PROF.Dr.Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fay hattı yılda 1 santimetre hareket ediyor. 500 senede 5 metre hareket ediyor. 5 metrelik bir hareket verirse o da 7 ve üzeri deprem üretir" dedi.

        Karabük´te, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde `Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem Afet Zirvesi´ düzenlendi. Zirvede İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür konuşma yaptı.

        `7´YE VARAN BİR DEPREM ÜRETEBİLİR´

        Karabük fayının jeolojik özelliklerinin incelenmesi gerektiğini söyleyen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Tarihi dönemlerde Karabük fayında hiç deprem olmamış. O da bir şansızlık. Deprem olduğunu görsek belki bir şey söyleyeceğiz ama aktif olduğunu biliyoruz. Kuzey Anadolu Fay hattı yılda 1 santimetre hareket ediyor. 500 senede 5 metre hareket ediyor. 5 metrelik bir hareket verirse o da 7 ve üzeri deprem üretir. 1513 depremi var orada üzerine 500 sene koyun bugünlere geliyor. Ciddi bir bilim dünyasında, bu fayın periyodunu doldurduğu vurma zamanı geldiği bilinir. Biz de bildik. Karabük fayını bilmiyorum. Bu işi de abartmayın. Karabük Türkiye'nin deprem açısından göreli olarak emniyetli bir yerinde ama bir Karabük fayı var. Bu fayın özelliklerini bilmiyoruz. Ne zaman deprem üretir bilmiyoruz. Eğer deprem üretirse 7'ye varan bir deprem üretebilir. Onun için yerel yönetimin bu fayı ayrıntılı bir şekilde jeolojik ve jeofizik özellikleriyle incelemesi lazım" dedi.

        Kentlerin depremlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Görür, "Yerleşim alanlarını oluşturan 6 bileşeni deprem dirençli hale getirmek zorundasınız. Bilinçsizce bir şeyler yapmayalım. Birincisi yönetim sistemi. Yerel yöneticiler işbaşı yapmadan önce muhakkak yerel yöneticilerimize deprem hakkında, zarar azaltma hakkında, tehlike analizi hakkında, acil yönetim hakkında, acil müdahale hakkında kursa tabi tutun. Bizim halkımız depremi ciddiye almıyor. Halkın ciddiye almadığı bir şeyi hükümetler nasıl yapsın. Bu mümkün mü? Bizim halkın deprem farkındalığı yok. Halk depreme de hükümetine de yerel yönetimine de başta kendisi sahip çıkmalı. Yanlış yapan belediye başkanı, yanlış yapan milletvekiline kaşını önce o karartmalı. Demokratik anlamda, çoluk çocuğumuzun can güvenliği bakımından, depremde can vereceğimiz işler yapmayın demeli. Halkın kendisi bunu istemeli. Bunun peşinde olmalı" diye konuştu.

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