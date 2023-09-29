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        Bakan Tunç: 'Gezi yargılanamaz' ne demek (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:23 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:25
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        Bakan Tunç: 'Gezi yargılanamaz' ne demek (2)
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        KARABÜK'EGEÇTİ

        Kastamonuziyaretinin ardından Karabük´e gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç´u Valilik binasında Vali Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik defterini imzalayan Bakan Tunç´a Vali Yavuz hediye takdim etti. Brifing sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin Stockholm´de gerçekleştirilen eylemlere ilişkin sorusuna "Maalesef İsveç´te ve Avrupa´nın bazı ülkelerinde bu tür eylemler artık sistematik hale geldi. Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamayı yaptı. Yine şunu söylüyoruz. Bu tür eylemler toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında sayılamaz. Resmi bir binanın önünde, bazen meclis binaları, bu kez de bizim büyükelçiliğimizin önünde bu gerçekleşmiş. Başka bir devletin devlet başkanına hakaret edilirken o hakaretlere müsamaha gösterilmemesi gerekir, hukuk devletinde. Bunun önlenmesi gerekir maalesef bunun önlenmediğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim´e yönelik saldırılar Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli gösteriler bunlar ne yazık ki İsveç makamları tarafından bugüne kadar önlenmedi defalarca uyarıldıkları halde. Kaldı ki İsveç, NATO´da müttefikimiz olmak isteyen bir ülke. Dolayısıyla güvenlik anlamında Türkiye ile müttefik olmak isteyen bir ülkenin, Türkiye´nin özellikle hem Cumhurbaşkanımıza yönelik hem de Kur'an-ı Kerim´e yönelik saldırıları karşısında bunları önleyici tedbirleri alması gerekir. Bilakis önleyici tedbirler almaktan ziyade adeta onları koruyucu bir mekanizmanın orada işlediğini görüyoruz. Bu da bizi rahatsız ediyor, ülke ve millet olarak rahatsız ediyor" dedi.

        İsveç´in gerekli soruşturma ve yargılama işlemlerini yapması gerektiğini ifade eden Tunç, "Önümüzdeki süreçte İsveç´in NATO´ya üyelik konusu TBMM´ye geldiğinde bunlar değerlendirilecektir. O nedenle İsveç makamlarının duyarlı olması lazım. Bu eylemleri, bu çirkinlikleri sergileyenler hakkındaki gerekli adli soruşturma ve kovuşturmaları yapmaları gerekir. İsveç´ten bunu bugüne kadar beklediğimiz gibi bundan sonra da bekliyoruz" diye konuştu.

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