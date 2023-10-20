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        Bartın'da 400 işçi kura çekimiyle TTK'ya alındı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:00
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        Bartın'da 400 işçi kura çekimiyle TTK'ya alındı (2)
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        KARABÜK'TEDE100 İŞÇİ KURAYLA ALINDI

        Türkiye Taşkömürü Kurumu'nca alınacak 100 maden işçisi için Karabük'te de kura töreni düzenlendi. Yenişehir Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapılan törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tarcan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kira, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Ahmet Aydın, "Madenci kardeşlerimize deprem bölgesinde göstermiş oldukları çaba için teşekkür ediyoruz. İsrail'i bir kez daha lanetliyoruz. Bütün insanlığı buna el atmaları için davet ediyoruz. Savaşta dahi bebeklere ve çocuklara dokunulmayacağını biliyoruz. Kahrolsun İsrail diyoruz. Kura çekiminde katılan arkadaşlara hayırlar diliyorum" dedi.

        Abdullah Tarcan ise "Bugün Karabük'te 100 madencimizi TTK'nın bünyesine katmış olacağız. Madencilik dünyada en meşakkatli zor işlerden biri. Ekmeğini yer altından çıkaran işçi kardeşlerimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından TTK'ya alınacak 100 işçi, noter huzurunda kurayla belirlendi.

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