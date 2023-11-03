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        Yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada

        KARABÜK´te,yaya geçidinde minibüsün çarptığı C.K. (68) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, C.K.´nin 6 Şubat depremi sonrası Gaziantep´ten kente gelip yerleştiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:00
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        Yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada
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        KARABÜK´te,yaya geçidinde minibüsün çarptığı C.K. (68) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, C.K.´nin 6 Şubat depremi sonrası Gaziantep´ten kente gelip yerleştiği belirtildi.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi´nde meydana geldi. Y.Ş. yönetimindeki 74 AP 853 plakalı minibüs, yaya geçidinden karşıya geçen C.K.´ye çarptı. C.K., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan C.K., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan C.K.'nın 11 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep´ten Karabük´e taşındığı öğrenildi. C.K.´nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        Minibüs sürücüsü Y.Ş., polis tarafından gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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