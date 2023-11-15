Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi toprağa verildi

        BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Karabük'te tedavi gördüğü hastanede yaşlılık sebebiyle hayatını kaybeden kayınpederi Özdemir Yazıcı (88), toprağa verildi. Cenaze törenine İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ve Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Karabük'te tedavi gördüğü hastanede yaşlılık sebebiyle hayatını kaybeden kayınpederi Özdemir Yazıcı (88), toprağa verildi. Cenaze törenine İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ve Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

        Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi Özdemir Yazıcı, yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Özdemir Yazıcı için bugün Karabük merkezde bulunan Şirinevler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Nur Çebi ile babası Yaşar Kaptan Çebi, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yazıcı'nın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazzeli hasta çocuklar Türkiye yolunda
        Gazzeli hasta çocuklar Türkiye yolunda
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak

        Benzer Haberler

        Karabük'te koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
        Karabük'te koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
        Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin vefat eden kayınpederi toprağa verildi
        Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin vefat eden kayınpederi toprağa verildi
        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Karabük'te arızalanan otomobilinden inen sürücü başka bir aracın çarpması s...
        Karabük'te arızalanan otomobilinden inen sürücü başka bir aracın çarpması s...
        Milletvekili Şahin, kentteki istihdama yönelik çalışmaları değerlendirdi
        Milletvekili Şahin, kentteki istihdama yönelik çalışmaları değerlendirdi
        Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı