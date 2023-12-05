Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Serebral Palsi hastası Ays, ayaklarıyla yazdığı kitapta kendi hikayesini anlattı

        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde 1 yaşında yakalandığı Serebral Palsi hastalığı sebebiyle hareket ve konuşma yetisini yitiren Ays Kara (18), kısıtlı şekilde hareket ettirebildiği ayaklarıyla kendi hikayesini anlattığı 'Ays'ın Hikayesi' isminde kitap yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serebral Palsi hastası Ays, ayaklarıyla yazdığı kitapta kendi hikayesini anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde 1 yaşında yakalandığı Serebral Palsi hastalığı sebebiyle hareket ve konuşma yetisini yitiren Ays Kara (18), kısıtlı şekilde hareket ettirebildiği ayaklarıyla kendi hikayesini anlattığı 'Ays'ın Hikayesi' isminde kitap yazdı.

        Safranbolu ilçesinde dünyaya gelen Ays Kara'ya, 1 yaşındayken Serebral Palsi teşhisi kondu. Ays Kara, hastalığından bir süre sonra hareket ve konuşma yetisini kaybetti. Kara, geçen yıl hayatını anlatan kitap yazmaya karar verdi. Tedavi süreci, eğitimde yaşadığı zorluklar, elde ettiği başarılar ve deneyimlerinin yer aldığı kitabı, kısmen oynatabildiği ayaklarıyla bilgisayarla yazıp kitaba da 'Ays'ın Hikayesi' ismini verdi. Ays Kara'nın yazdığı kitap basıldı, tanıtım ve imza günü yapıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza gününe çok sayıda kişi katıldı. İmza töreninin ardından Ays Kara'nın kitabının tanıtımı düzenlenen sunumla katılımcılarla paylaşıldı.

        Anne Aynur Kara, "Ays 2005 yılında Karabük´te doğdu. Geçirdiği rahatsızlık sonucu 1 yaşındayken Serebral Palsi tanısı kondu ve hayatına bu şekilde devam etti. Maalesef yürüme ve konuşma yetilerini kaybetti. Doktorların umutsuz gördüğü bir çocuktu. Ancak Ays bütün engelleri aşıp, okulunu derece ile bitirdi. Ortaokul ve liseyi açık öğretimden okumak zorunda kaldı ama hayatı başarılarla dolu bir çocuk.  Her alanda başarıyı sağladı. Ays´ın kitabının senaryosu yazılıyor. Kitap film olacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesi!
        Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesi!
        Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkıyor!
        Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkıyor!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı

        Benzer Haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Çaldığı otomobili bırakıp kaçarken yakalandı
        Çaldığı otomobili bırakıp kaçarken yakalandı
        Karabük'te Beşbinevler Ek Hizmet Binası Acil Servisi hizmete başladı
        Karabük'te Beşbinevler Ek Hizmet Binası Acil Servisi hizmete başladı
        Karabük'te üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
        Karabük'te üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
        Karabük'te üniversite öğrencileri yaptıkları yaka iğnelerinin gelirini Fili...
        Karabük'te üniversite öğrencileri yaptıkları yaka iğnelerinin gelirini Fili...