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        10 günde 6 evden hırsızlık yapan, uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

        KARABÜK'teson10 günde 6 eve girerek hırsızlık yapan, 29 ayrı suçtan sabıkası olan ve uyuşturucudan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (26), polisin operasyonu ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:50
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        10 günde 6 evden hırsızlık yapan, uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
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        KARABÜK'teson10 günde 6 eve girerek hırsızlık yapan, 29 ayrı suçtan sabıkası olan ve uyuşturucudan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (26), polisin operasyonu ile yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde 6 farklı eve girip, hırsızlık yapan şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekiplerce yakalanan M.K.'nin 29 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edildi. 2 ayrı 'hırsızlık' suçundan aranan, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., adliyeye sevk edildi. M.K., bu sırada gazetecilere, "Ben yapmadım. Bana bir tane delil gösterin. İşiniz, gücünüz iftira ve dolandırıcılık. Sen bir numaralı FETÖ'cüsün. Sen bana yap, dedin" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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