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        Karabük'ün yükseklerinde kar yağışı

        KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Eflani ilçesi beyaza büründü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:45
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        Karabük'ün yükseklerinde kar yağışı
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        KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Eflani ilçesi beyaza büründü. 

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'ün Eflani ilçesinde dün gece kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde de süren kar, Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Eflani ilçesini beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Karabük şehir merkezinde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik trafosunun yakınında bulunan elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu oluşan kıvılcım bir otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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