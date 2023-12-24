Karabük'ün yükseklerinde kar yağışı KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Eflani ilçesi beyaza büründü.

KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Eflani ilçesi beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'ün Eflani ilçesinde dün gece kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde de süren kar, Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Eflani ilçesini beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Karabük şehir merkezinde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik trafosunun yakınında bulunan elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu oluşan kıvılcım bir otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı.