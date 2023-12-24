Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Aynı aileden 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi

        KARABÜK'te, aynı aileden 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı aileden 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK'te, aynı aileden 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Nizam-ı Cedit Caddesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İşten dönen Emir Albayrak, kapıyı açan olmayınca kırarak eve girdi. Anne, baba, kardeşleri ve anneannesinden oluşan aile fertlerini baygın halde bulan Albayrak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin sobadan sızan gazdan etkilendikleri tespit edilen Harun Berat Albayrak (17), Hasan Albayrak (52), Hacer Albayrak (50), Meriç Albayrak (21) ve Hanife Durak (69) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Pota derbisinde zafer Galatasaray'ın
        Pota derbisinde zafer Galatasaray'ın
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Karabük'te kar ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Karabük'te kar ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye...
        Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye...
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde sağanak etkili oldu
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde sağanak etkili oldu
        Karabük'ün yükseklerinde kar yağışı
        Karabük'ün yükseklerinde kar yağışı
        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        "Eğitim Kenti Karabük" Projesi başladı
        "Eğitim Kenti Karabük" Projesi başladı