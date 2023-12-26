Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te çaya devrilen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

        KARABÜK'tebariyerlere çarpıp, çaya devrilen minibüsün sürücüsü Süleyman A. (59), itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te çaya devrilen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK'tebariyerlere çarpıp, çaya devrilen minibüsün sürücüsü Süleyman A. (59), itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Kılavuzlar mevkisi Kardemir Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman A.'nin kullandığı minibüs, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra Araç Çayı'na devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüse merdivenle ulaşarak sürücü Süleyman A.'yı sedyeyle çaydan çıkardı. Süleyman A., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Karabük'te çaya devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Karabük'te çaya devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Karabük Üniversitesinde "Karabük'ten Gazze'ye İnsanlık Hattı" paneli düzenl...
        Karabük Üniversitesinde "Karabük'ten Gazze'ye İnsanlık Hattı" paneli düzenl...
        Karabük'te tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te fırtınada direklerin devrilmesi nedeniyle 18 köye elektrik veril...
        Karabük'te fırtınada direklerin devrilmesi nedeniyle 18 köye elektrik veril...
        GÜNCELLEME - Karabük'te kardan kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı
        GÜNCELLEME - Karabük'te kardan kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolunun 73'ü açıldı
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolunun 73'ü açıldı