Karabük'te, tefecilik operasyonunda 10 gözaltı

KARABÜK'te düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tefecilik ve yağma suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerdeki aramalarda 10 gram esrar, 5 adet 53 bin 250 TL tutarında senet, 2 adet borçların yazılı olduğu ajanda, 2 adet şüpheli kişiye ait olmayan banka kartı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 mermi ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.