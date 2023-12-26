Karabük'te, tefecilik operasyonunda 10 gözaltı
KARABÜK'te düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.
KARABÜK'te düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tefecilik ve yağma suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerdeki aramalarda 10 gram esrar, 5 adet 53 bin 250 TL tutarında senet, 2 adet borçların yazılı olduğu ajanda, 2 adet şüpheli kişiye ait olmayan banka kartı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 mermi ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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