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        Karabük'te, tefecilik operasyonunda 10 gözaltı

        KARABÜK'te düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:05
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        Karabük'te, tefecilik operasyonunda 10 gözaltı
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        KARABÜK'te düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tefecilik ve yağma suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerdeki aramalarda 10 gram esrar, 5 adet 53 bin 250 TL tutarında senet, 2 adet borçların yazılı olduğu ajanda, 2 adet şüpheli kişiye ait olmayan banka kartı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 mermi ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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