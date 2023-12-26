Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak, atkı ve bere attılar Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü ile Muş Bedensel Engelli Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşma öncesi taraftarlar depremzede çocuklar için sahaya oyuncak, atkı, bere ve eldiven attılar.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü ile Muş Bedensel Engelli Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşma öncesi taraftarlar depremzede çocuklar için sahaya oyuncak, atkı, bere ve eldiven attılar.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü ile Muş Bedensel Engelli Spor Kulübü Yenişehir Kapalı Spor Salonu´nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği "Her oyuncak mutlu bir çocuk" projesi çerçevesinde tribünlerden sahaya depremzede çocuklar için oyuncak, atkı, bere ve eldiven atıldı.

ZİYA YALÇIN: GERÇEKTEN GÜZEL BİR UYGULAMA

Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve oyuncusu Ziya Yalçın, depremzede çocukların mutlu olmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı bir uygulama. Bize de mail olarak bildirdiler. Gerçekten güzel bir uygulama. Biz de mümkün olduğunca sosyal medyadan ve basın yoluyla duyurmaya çalıştık. Taraftarlar gelip sahaya oyuncak atacak. Biz de bu oyuncakları toplayıp federasyona göndereceğiz. Bu oyuncaklar Hatay'daki depremzede çocuklara ulaştırılacak. Bir nebze de olsa yaraya ilaç olmaya çalışıyoruz. Amacımız çocukların mutlu olması. Devletimiz gerekeni yapıyor ama bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maçtan görüntü

-Sahaya oyuncak, eldiven ve atkı atılması

-Ziya Yalçın röportajı

DHA-Spor - Türkiye-Karabük / Merkez - Murat ÖZELCİ

2023-12-26 22:14:12