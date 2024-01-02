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        Belediye meclis üyesi otomobilinde ölü bulundu

         KARABÜK´ünSafranbolu Belediyesinde CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel (78), otomobilin içinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:40
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        Belediye meclis üyesi otomobilinde ölü bulundu
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         KARABÜK´ünSafranbolu Belediyesinde CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel (78), otomobilin içinde ölü bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Karabük- Ankara karayolu üzerinde bulunan muayene istasyonu önünde meydana geldi. Muayene istasyonu önünde 78 SH 525 plakalı otomobilde bir kişiyi direksiyonun başında hareketsiz şekilde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Safranbolu Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu öğrenilen İsmail Özgürel´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özgürel´in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği saptandı. Özgürel´in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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