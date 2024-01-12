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        Karabük'te kar yağışı etkili oldu

         KARABÜK´teakşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 21:12 Güncelleme: 12.01.2024 - 21:15
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        Karabük'te kar yağışı etkili oldu
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         KARABÜK´teakşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Karabük´te akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri ve kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük -Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı ve karla kaplanan yollar sürücülere de zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri kentin ana arterleri ve yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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