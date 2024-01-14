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        Karabük'te U16 maçında tribünde yangın çıktı

        Karabük İdman Yurdu ile Beşbinevlergücü takımları arasında oynanan U16 Gelişim Ligi  tribünde çıkan yangın görevli tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 18:27 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:30
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        Karabük'te U16 maçında tribünde yangın çıktı
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        Karabük İdman Yurdu ile Beşbinevlergücü takımları arasında oynanan U16 Gelişim Ligi  tribünde çıkan yangın görevli tarafından söndürüldü.

        U16 Gelişim Ligi  maçında Karabük İdman Yurdu ve Beşbinevlergücü, Karabük´ün Safranbolu ilçesinde karşı karşıya geldi. Safranbolu Emek Mahallesi'nde bulunan sentetik futbol sahasındaki maç oynandığı sırada taraftarların yaktığı meşaleden çıkan alevin sıçramasıyla tribünde yangın çıktı. Küçük çaplı yangın, sahada bulunan Safranbolu Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ekibinin yangın söndürme tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. O anlar kameraya yansıdı. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Yangın anları

        -Söndürme anları

        DHA-Spor - Türkiye-Karabük / Safranbolu - Murat Özelci

        2024-01-14 18:27:04

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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