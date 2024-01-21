Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te kar yağışı etkili oldu

        KARABÜK'tekar yağışı aralıklarla etkili oldu. Ekipler, D-100 kara yolunda kar küreme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK'tekar yağışı aralıklarla etkili oldu. Ekipler, D-100 kara yolunda kar küreme çalışması yaptı.

        Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının ardından D-100 karayolu geçişi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Soğuksu mevkisinde, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Merkeze gelen tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme

        Benzer Haberler

        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        AB coğrafi işaret tescilli Safranbolu safranı markalaşma yolunda ilerleyece...
        AB coğrafi işaret tescilli Safranbolu safranı markalaşma yolunda ilerleyece...
        Gana'da sıtmaya yakalanan polis memuru yaşamını yitirdi
        Gana'da sıtmaya yakalanan polis memuru yaşamını yitirdi
        Karabük'te kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi öldü
        Karabük'te kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi öldü
        Yurt dışı görevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memurunun cenaz...
        Yurt dışı görevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memurunun cenaz...