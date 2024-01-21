Karabük'te kar yağışı etkili oldu
KARABÜK'tekar yağışı aralıklarla etkili oldu. Ekipler, D-100 kara yolunda kar küreme çalışması yaptı.
KARABÜK'tekar yağışı aralıklarla etkili oldu. Ekipler, D-100 kara yolunda kar küreme çalışması yaptı.
Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının ardından D-100 karayolu geçişi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Soğuksu mevkisinde, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Merkeze gelen tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.