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        Karabük'te kar yağışı etkili oldu

        KARABÜK´te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla etkili olurken karayolları ekipleri D-100 karayolu güzergahı üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptılar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:34 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:35
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        Karabük'te kar yağışı etkili oldu
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        KARABÜK´te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla etkili olurken karayolları ekipleri D-100 karayolu güzergahı üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptılar.

        Karabük´te sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının ardından karayolları ekipleri D-100 karayolu geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karabük-Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ile Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santime ulaştı. Kar, kentte aralıklarla devam ederken, karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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