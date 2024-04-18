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        Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı

        KARABÜK'te yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle istinat duvarının bir bölümü çökerek bir evin çatısına zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 22:20 Güncelleme: 18.04.2024 - 22:25
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        Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı
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        KARABÜK’te yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle istinat duvarının bir bölümü çökerek bir evin çatısına zarar verdi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından yamaçta zarar gören evle birlikte 4 ev boşaltıldı.

        Karabük’te merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Sorgun sokakta 4 müstakil evin bulunduğu yamaçta iki gün önce toprak kayması meydana geldi. Kayan toprakla birlikte istinat duvarının bir bölümü çökerek evin çatısına zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toprak kaymasının olduğu bölgeye şerit çekerek önlem aldı. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda çatısı zarar gören evle birlikte heyelan riski taşıyan 4 evin boşaltılmasına karar verildi. Evlerini boşaltan vatandaşlar yakınlarının yanına yerleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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