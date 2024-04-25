U-18 futbolcuları, dorsesindeki yalıtım malzemeleri yola düşen TIR'ın şoförüne yardım etti

Karabük il sınırında TIR’ın taşıdığı ısı yalıtım malzemelerinin şiddetli rüzgar nedeniyle yola saçıldı. Yol düşen malzemeler nedeniyle trafik durdu. Bu sırada otobüsle Karabük’te yapılacak olan U-18 Türkiye Şampiyonası 1’inci Kademe müsabakalarına katılmak için yola çıkan Bolu 14 FK U-18 futbol takımı ve teknik ekip, malzemeleri toplayarak şoföre yardım etti. Malzemelerin kenara alınmasıyla trafik normale döndü.

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