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        U-18 futbolcuları, dorsesindeki yalıtım malzemeleri yola düşen TIR'ın şoförüne yardım etti

        BOLU 14 FK U-18 takımının sporcuları, Karabük'e şampiyonaya giderken şiddetli rüzgar nedeniyle bir TIR'ın dorsesinden düşen ısı yalıtım malzemelerini yol kenarına taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:00
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        U-18 futbolcuları, dorsesindeki yalıtım malzemeleri yola düşen TIR'ın şoförüne yardım etti
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        BOLU 14 FK U-18 takımının sporcuları, Karabük’e şampiyonaya giderken şiddetli rüzgar nedeniyle bir TIR'ın dorsesinden düşen ısı yalıtım malzemelerini yol kenarına taşıdı.

        Karabük il sınırında TIR’ın taşıdığı ısı yalıtım malzemelerinin şiddetli rüzgar nedeniyle yola saçıldı. Yol düşen malzemeler nedeniyle trafik durdu. Bu sırada otobüsle Karabük’te yapılacak olan U-18 Türkiye Şampiyonası 1’inci Kademe müsabakalarına katılmak için yola çıkan Bolu 14 FK U-18 futbol takımı ve teknik ekip, malzemeleri toplayarak şoföre yardım etti. Malzemelerin kenara alınmasıyla trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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