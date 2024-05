Gabonlu Dina'nın ölümünde büyükelçi ve avukattan 'niye kaçtığı araştırılsın' talebi

GABON Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, Karabük’te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan vatandaşı üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümünden saatler önce sokakta koştuğu anların araştırılması gerektiğini belirterek, “Biri, kış mevsiminde gecenin 11’inde nasıl olur da koşarak kaçar? Bu mümkün mü? Hiç kimse öyle dışarı çıkmaz. Bu kaçışı araştırılmalı” dedi. Dina’nın ailesinin avukatı Büşra Altunoluk ise soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 7’si hakkında takipsizlik kararı verildiğini, davanın 1 tutuklu sanık üzerine indirgenmemesi gerektiğini söyledi. Soruşturmanın genişletilmesini isteyen, Dina’nın apartmanın bodrum katında alıkonulduğunun görgü tanıklarıyla tespit edildiğini ifade eden Altunoluk, “Dosyanın bizim de ısrarcı olduğumuz kısmı bodrum katında ne yaşandığından itibaren başlatılması” diye konuştu.

DHA’ya konuşan Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, Dina’nın neden koşarak kaçtığının araştırılması gerektiğini söyledi. Büyükelçi Avouma, “Bir olay var. Bu olduğunda Türkiye makamlarından her şeyi yapmasını ve bize neler yaşandığının anlatılmasını istedik. Bizi bilgilendirmediler, sadece ‘Bir kaza’ dediler. Biri, kış mevsiminde gecenin 11’inde nasıl olur da koşarak kaçar? Bu mümkün mü? Hiç kimse öyle dışarı çıkmaz. Bu kaçışı araştırılmalı. Gidip bunu sorun, demek büyükelçilikle ilgili bir şey değil. Polisler soruşturmalı. Niye koşarak kaçtığını bulmak zorundalar. Ve neden bu kişi, orada durmuş? Daha fazla konuşmak istemiyorum. Soruşturmayı etkilemek istemiyorum. Onların soruşturmasını ve bu soruların yanıt bulmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

AVUKAT: SÜREÇ BODRUM KATINDA NE YAŞANDIĞINDAN İTİBAREN BAŞLAMALI

Dina’nın son gecesinde bulunduğu apartmanda, zorla tutulduğunu gören tanıkların olduğunu ve tanıkların ihbarda bulunduğunu belirten Avukat Büşra Altunoluk, “Dina kendisini can havliyle bodrum katından dışarı atıyor. Belki şu an hiçbirimizin atlamayacağı yüksekliklerden yola fırlıyor. Tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz ama bunun açığa çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü Dina’yı ölümüne götüren süreç aslında şu an yargılanan sanığın arabasına bindikten sonraki süreç değil. Öncesi de var. Görgü tanığı 112’yi de polisi de aradığını söylemişti. Evraklardan gördüğümüz üzere gerçekten de bildirmiş. Dosyanın bizim de ısrarcı olduğumuz kısmı bodrum katında ne yaşandığından itibaren başlatılması. Bugün gelinen noktada maalesef tek sanıkla yargılama devam ediyor. O da araç sürücüsü Dursun Acar” dedi.