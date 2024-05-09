Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Karabük-Ankara yolunda meydana geldi. Ömer H. (20) yönetimindeki 78 AAV 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kazada otomobil hurdaya dönerken, aydınlatma direği de devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ömer H., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ömer H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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