Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Karabük kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağdı. 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yağmur yağışı kara döndü. Kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

KARABÜK’te yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesinin ardından Keltepe kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.

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