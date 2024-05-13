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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        KARABÜK'te yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesinin ardından Keltepe kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 20:41 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:45
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        KARABÜK’te yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesinin ardından Keltepe kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.

        Karabük kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağdı. 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yağmur yağışı kara döndü. Kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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