Başkent EDAŞ'tan Karabük'te bakım ve yatırım çalışması

Başkent EDAŞ, Karabük’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Başkent EDAŞ, Karabük’te hizmet verdiği 1.772 trafo ve 7.886 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Karabük için Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 788 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri bölgede 6 trafo ve 18 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 277 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.