Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde şekeri düştüğü için fenalaşan üniversite öğrencisi yolcuyu, halk otobüsünün sürücüsü Selim Şirin (36) hastaneye ulaştırdı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile Karabük’ten Safranbolu’ya gezmek için gelip halk otobüsüne binen Ayşegül isimli üniversite öğrencisi, otobüste bir anda fenalaştı. Olayı fark eden otobüsün şoförü Selim Şirin rahatsızlanan yolcuya kolonya verdi. Şirin, genç yolcunun rahat nefes alabilmesi için otobüsün kapılarını ve camlarını açtı, durdurup yolcuları indirdi. Öğrencinin bir türlü kendine gelmediğini gören Selim Şirin, otobüsü daha sonra diğer yolcularla birlikte Safranbolu Devlet Hastanesi'ne doğru sürdü. Şekeri düştüğü için fenalaştığı öğrenilen öğrenci, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu. O anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.