2 katlı villanın alt katı, yangında kullanılamaz hale geldi

Esentepe Mahallesi Hazar Caddesi’nde Tansel Mutlu’ya ait 2 villanın alt katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı villanın alt katı kullanılamaz hale geldi.

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