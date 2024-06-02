Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı (2)

EŞİNİNYERİNE SEÇİME GİREN AYSUN BOSTANCI SEÇİMİ KAZANDI

Aydınlıkevler ilkokulunda saat 08.00'de başlayan seçimlerde 2 bin 110 seçmenden bin 269’u sandığa gitti. 4 aday için seçmenler 6 sandıkta oy kullandı. Yapılan sayımda eşinin yerine seçime giren Aysun Bostancı 432 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylar Ertuğrul Akyol 363, Tuncay Karatağ 328 ve Ramazan Böyükdağdibi 123 oy aldı, 23 oy ise geçersiz sayıldı.

Karabük kent merkezinde görev yapacak ilk muhtar olduğunu belirten Aysun Bostancı, bütün kadınların yönetimlerde var olmasını istediğini söyledi. Bostancı, “31 Mart seçimlerinde eşim kazanmıştı. O zaman iptal oldu, seçim düştü. Ben aday oldum ve halkımızın sayesinde kazandım. Eşim hem evde hem de muhtarlıkta yardımcı olacak. Kadınlarımızın her yerde seçme ve seçilme hakkı olduğunu ispatladım. Her yerde kadınlarımız da var. Herkese de tavsiye ediyorum. Bütün kadınların yönetimlerde var olmasını istiyorum ”dedi.