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        Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı (2)

        EŞİNİNYERİNE SEÇİME GİREN AYSUN BOSTANCI SEÇİMİ KAZANDIAydınlıkevler ilkokulunda saat 08.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:03 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:06
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        Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı (2)
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        EŞİNİNYERİNE SEÇİME GİREN AYSUN BOSTANCI SEÇİMİ KAZANDI

        Aydınlıkevler ilkokulunda saat 08.00'de başlayan seçimlerde 2 bin 110 seçmenden bin 269’u sandığa gitti. 4 aday için seçmenler 6 sandıkta oy kullandı. Yapılan sayımda eşinin yerine seçime giren Aysun Bostancı 432 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylar Ertuğrul Akyol 363, Tuncay Karatağ 328 ve Ramazan Böyükdağdibi 123 oy aldı, 23 oy ise geçersiz sayıldı.

        Karabük kent merkezinde görev yapacak ilk muhtar olduğunu belirten Aysun Bostancı, bütün kadınların yönetimlerde var olmasını istediğini söyledi. Bostancı, “31 Mart seçimlerinde eşim kazanmıştı. O zaman iptal oldu, seçim düştü. Ben aday oldum ve halkımızın sayesinde kazandım. Eşim hem evde hem de muhtarlıkta yardımcı olacak. Kadınlarımızın her yerde seçme ve seçilme hakkı olduğunu ispatladım. Her yerde kadınlarımız da var. Herkese de tavsiye ediyorum. Bütün kadınların yönetimlerde var olmasını istiyorum ”dedi.

        Eşi muhtar seçilen Fahri Bostancı ise “Eşim ‘bu işi ben yapacağım’ dedi. Mahalle halkı da arkasında durdu. Demokrasi kazandı. Karabük’te kadın olarak tek muhtar. Muhtarlıkta eşimin arkasındayım. Mahallemizde benim planladığım projelere eşimle beraber devam edeceğiz. Benim mahalle halkına verdiğim sözleri eşim yerine getirecek. Bu konuda da en büyük katkıyı ben ve mahallem vereceğiz” diye konuştu.

        Aysun Bostancı seçimi kazanmasının ardından mahallelinin ve kendini destekleyen kadınların tebriklerini kabul etti. Aydınlıkevler Mahallesi muhtarlık seçimlerini kazanan Aysun Bostancı tarihte kent merkezinde seçilen ilk kadın muhtar oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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