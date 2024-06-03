Karabük'te çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada

KARABÜK’te, bir çocuğun otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü anneye 690 TL para cezası uygulanırken, Aile Yükümlülüğünü İhlal ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Olay, dün Karabük-Safranbolu yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan 78 ABR 117 plakalı otomobilin bagajında bir erkek çocuğu gören diğer sürücüler, cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüler, sosyal medyada yayılırken, polis, otomobilin sürücüsünün çocuğun annesi olduğunu tespit etti.