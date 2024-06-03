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        Karabük'te çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada

        KARABÜK'te, bir çocuğun otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:43 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:45
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        Karabük'te çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada
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        KARABÜK’te, bir çocuğun otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü anneye 690 TL para cezası uygulanırken, Aile Yükümlülüğünü İhlal ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

        Olay, dün Karabük-Safranbolu yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan 78 ABR 117 plakalı otomobilin bagajında bir erkek çocuğu gören diğer sürücüler, cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüler, sosyal medyada yayılırken, polis, otomobilin sürücüsünün çocuğun annesi olduğunu tespit etti.

        ŞAKA AMAÇLI BAGAJA GİRMİŞ

        Polis, anne ve çocuğun ifadesini aldı. Babanın olay sırasında otomobilde olmadığı öğrenildi. Annenin ifadesinde olay sırasında düğüne gittiğini ve oğlunun otomobilin bagajında olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Çocuğun ise ailesinden habersiz şaka amaçlı bagaja bindiğini söylediği belirtildi. Otomobil sürücüsü anneye 690 TL para cezası uygulanırken, Aile Yükümlülüğünü İhlal ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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