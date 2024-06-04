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        Doğuştan kolları ve bacakları olmayan Muhammet'in protez talebi: Icardi gibi top oynamak istiyorum

        KARABÜK'te kolları ve bacakları olmadan doğan ve sağlık gerekçesiyle 6 yaşına kadar protez takılamayan Muhammet Tayyip Güloğlu (7), "Elim ve ayağım yok.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:35
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        Doğuştan kolları ve bacakları olmayan Muhammet'in protez talebi: Icardi gibi top oynamak istiyorum
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        KARABÜK’te kolları ve bacakları olmadan doğan ve sağlık gerekçesiyle 6 yaşına kadar protez takılamayan Muhammet Tayyip Güloğlu (7), "Elim ve ayağım yok. Protez için yardım istiyorum. Icardi’yi çok seviyorum. Biz şampiyon olduk. Icardi gibi top oynamak istiyorum" dedi.

        Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Güloğlu ailesinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Tayyip Güloğlu’nun henüz 5,5 aylıkken annesinin karnında engelli olduğu, kol ve bacaklarının olmadığı belirlendi. Anne Zeynep Deniz Güloğlu (39), Ankara’da geçirdiği zorlu bir operasyonla çocuğunu dünyaya getirdi. Kol ve bacakları olmadan doğan Muhammet Tayyip Güloğlu’na doktorlar, 6 yaşına kadar sağlık gerekçesiyle protez takılamayacağını söylediler. 7 yıldır kolları ve bacakları olmadan büyüyen çocuğa protez takılma zamanı gelirken, maddi durumu yetersiz olan anne Zeynep Deniz Güloğlu ile eşi Hüseyin Güloğlu (42) hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

        Çocuğunun okul çağına geldiğini belirten Zeynep Deniz Güloğlu, “Çocuğumun okula gitme zamanı geldi. Kol ve bacak protezi için yardım bekliyoruz. Çocuğuma 5,5 aylık hamileyken engelli olduğu ortaya çıktı. Ankara’ya gittim ve doğum yaptım. Kol ve bacakları olmadan doğdu. Doktorlar, 6 yaşına kadar protez takılamaz, dediler. Çocuğum 7 yaşına geldi ve protez kol ve bacaklarının takılarak okula gitmesini, yürümesini istiyorum. Onu bu yaşa kadar getirdim. Okul çağı geldi. Oğlum artık okula gitmek istiyor” dedi.

        Muhammet Tayyip Güloğlu’nun babası Hüseyin Güloğlu ise eşinin oğluna 5,5 aylık hamileyken engelli olduğunun doktorlar tarafından fark edildiğini ve daha sonra Ankara’da zorlu bir doğum süreci yaşandığını ifade etti.

        Yaşıtları gibi okula gidip top oynamak istediğini söyleyen Muhammet Tayyip Güloğlu, “Top oynamak istiyorum. Elim ve ayağım yok. Protez için yardım istiyorum. Icardi’yi çok seviyorum. Biz şampiyon olduk. Icardi gibi top oynamak istiyorum. Okullarımı bitirip öğretmen olmak istiyorum” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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