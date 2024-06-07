Üniversite öğrencisi kuryenin annesinden, oğlunun ölümüne sebep olan alkollü sürücünün tahliyesine tepki

KARABÜK'te, çarptığı üniversite öğrencisi kurye Tevfik Arayıcı’nın (25) ölümüne neden olan alkollü sürücü Serkan Furkan Yılmaz (24), karar duruşması sonrası serbest bırakıldı. Arayıcı'nın annesi Bahar Arayıcı (59), tahliye kararına tepki göstererek, "Oğlumu okutmak için apartmanlarda merdiven yıkadım. Harçlığı yetersiz geldiği için kurye olarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Alkollü sürücü tarafından oğlum öldürüldü. Oğlum için adalet istiyorum” dedi.

Kaza, 9 Aralık 2023’te Safranbolu ilçesi Çavuş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Okul harçlığını çıkarmak için restoranda kurye olarak çalışan Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Tevfik Arayıcı’ya, 35 YHK 78 plakalı motosikletle sipariş sonrası dönüş yolundayken, ters yöne giren Serkan Furkan Yılmaz yönetimindeki 34 UJ 0599 plakalı minibüs çarptı. Yaralanan Tevfik Arayıcı öldü, olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Serkan Furkan Yılmaz, 2.60 promil alkollü çıktı. Minibüs sürücüsü, olayın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tevfik Arayıcı’nın cenazesi ise İzmir’de toprağa verildi. Arayıcı, kazadan yaklaşık 4 ay önce kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gün motorda öleceğim, sakat kalmak yerine tek temennim" yazmıştı.

180 GÜN TUTUKLU KALDI Tutuklu yargılanan Serkan Furkan Yılmaz, Safranbolu 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 180 gün tutuklu kalan sanık, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınıp, verilen ceza miktarı ve suça ilişkin tüm delillerin toplanması nedeniyle tahliye edildi. 'OKULUNDAN, HAYALLERİNDEN VE AİLESİNDEN KOPARILDI' Tevfik Arayıcı'nın annesi Bahar Arayıcı, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün tahliye kararının ardından gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun mezuniyetine gidecekken cenazesine katıldığını söyleyen Arayıcı, "Oğlumu okutmak için apartmanlarda merdiven yıkayarak Karabük Üniversitesi’ne göndermiştim. Harçlığı yetersiz geldiği için kurye olarak geçimini sağlamak için çalışıyordu. Alkollü bir sürücü tarafından benim oğlum öldürüldü. Adli Tıp Kurumu ve trafik raporlarına göre benim oğlum haklıyken, oğluma vuran alkollü sürücüyü serbest bıraktılar. Oğlum için adalet istiyorum. Bu adalet değil. Hangi gerekçeyle içkili birini serbest bıraktılar. Hem okuyup, hem de çalışan oğlumu 2.61 promil ile alkollü bir sürücü katledip kaçmıştır. Adalete güvenirken, adalet oğlumun katilini tahliye etti. Kime güvenip kimden yardım isteyeceğimizi şaşırdık. 25 yaşındaki oğlum okulundan, hayallerinden ve ailesinden koparılıp toprağa girdi. Katili ise elini kolunu sallayarak gezecek. Hiç hakkımı helal etmiyorum. Ben ölene kadar oğlum için adalet arayışına devam edeceğim. Oğlumun kanı yerde kalmasın" diye konuştu.