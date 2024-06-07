Karabük merkezli 3 ilde dolandırıcılığa 6 tutuklama

KARABÜKmerkezli 3 ilde polis ekipleri tarafından 9 ay süren çalışmanın ardından dolandırıcılık suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında Karabük’ün de bulunduğu 18 ilde 34 farklı işlemle vatandaşları sosyal medya üzerinden yatırım yaparak para kazanma vaadiyle kandırarak yaklaşık 30 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından Karabük merkezli Ankara ve Adana’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ankara'da 2, Adana'da 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6’sı adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.