Torununu sınava getirdiği otomobili yandı

KARABÜK'te torununu YKS için Karabük Üniversitesi'ne getiren Recep Fırıncı'nın otomobili, üniversite bahçesinde yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiyeciler, sınavdaki öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için olay yerine sirenlerini kapatarak gitti.

Olay, sabah saatlerinde Karabük Üniversitesi'nde meydana geldi. Recep Fırıncı, sabah saatlerinde otomobille torununu sınav için üniversiteye getirdi. Fırıncı, torununu sınava gireceği binanın önüne bıraktıktan sonra YKS'nin bitmesini bekledi. Fırıncı'nın park halindeyken yakıt kaçırmaya başlayan 67 DA 845 plakalı otomobili bir anda alev aldı. Kampüsteki güvenlik görevlileri yanan aracı söndürmek için müdahale bulunurken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiyeciler, sınavdaki öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için sirenlerini kapatarak olay yerine gitti. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.