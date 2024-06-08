Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Torununu sınava getirdiği otomobili yandı

        KARABÜK'te torununu YKS için Karabük Üniversitesi'ne getiren Recep Fırıncı'nın otomobili, üniversite bahçesinde yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:41 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Torununu sınava getirdiği otomobili yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK'te torununu YKS için Karabük Üniversitesi'ne getiren Recep Fırıncı'nın otomobili, üniversite bahçesinde yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiyeciler, sınavdaki öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için olay yerine sirenlerini kapatarak gitti.

        Olay, sabah saatlerinde Karabük Üniversitesi'nde meydana geldi. Recep Fırıncı, sabah saatlerinde otomobille torununu sınav için üniversiteye getirdi. Fırıncı, torununu sınava gireceği binanın önüne bıraktıktan sonra YKS'nin bitmesini bekledi. Fırıncı'nın park halindeyken yakıt kaçırmaya başlayan 67 DA 845 plakalı otomobili bir anda alev aldı. Kampüsteki güvenlik görevlileri yanan aracı söndürmek için müdahale bulunurken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiyeciler, sınavdaki öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için sirenlerini kapatarak olay yerine gitti. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Karabük'te torununu YKS sınav merkezine bırakan kişinin kullandığı otomobil...
        Karabük'te torununu YKS sınav merkezine bırakan kişinin kullandığı otomobil...
        Karabük merkezli 3 ilde dolandırıcılığa 6 tutuklama
        Karabük merkezli 3 ilde dolandırıcılığa 6 tutuklama
        Karabük'te otobüs şoförü ile araca binmek isteyen kişi arasında çıkan kavga...
        Karabük'te otobüs şoförü ile araca binmek isteyen kişi arasında çıkan kavga...
        Karabük'te ormanlık alandaki ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te ormanlık alandaki ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tut...
        Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tut...
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü