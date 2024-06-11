Karabük'te horoz dövüştüren 16 şüpheliye gözaltı

KARABÜK'te horoz dövüştürüp bahis oynatanlara yönelik, jandarmanın düzenlediği baskında 1’i organizatör 16 şüpheli gözaltına alındı, 31 horoza el koyuldu. 15 şüpheliye toplam 108 bin 240 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı ihbarıyla çalışma başlatıldı. Belirlenen adrese baskın yapan jandarma ekipleri horoz dövüşü yapıp bahis oynayan 15 şüpheli ile 1 organizatörü gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından dövüştürülmek için hazır tutulan 31 horoza el konuldu. Evde yapılan aramada 16 horoz taşıma çantası ele geçirildi. Horoz dövüşünü organize ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 15 şüpheliye ise toplam 108 bin 240 lira idari para cezası kesildi.