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        Karabük'te horoz dövüştüren 16 şüpheliye gözaltı

        KARABÜK'te horoz dövüştürüp bahis oynatanlara yönelik, jandarmanın düzenlediği baskında 1'i organizatör 16 şüpheli gözaltına alındı, 31 horoza el koyuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:05
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        Karabük'te horoz dövüştüren 16 şüpheliye gözaltı
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        KARABÜK'te horoz dövüştürüp bahis oynatanlara yönelik, jandarmanın düzenlediği baskında 1’i organizatör 16 şüpheli gözaltına alındı, 31 horoza el koyuldu. 15 şüpheliye toplam 108 bin 240 lira idari para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı ihbarıyla çalışma başlatıldı. Belirlenen adrese baskın yapan jandarma ekipleri horoz dövüşü yapıp bahis oynayan 15 şüpheli ile 1 organizatörü gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından dövüştürülmek için hazır tutulan 31 horoza el konuldu. Evde yapılan aramada 16 horoz taşıma çantası ele geçirildi. Horoz dövüşünü organize ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 15 şüpheliye ise toplam 108 bin 240 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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