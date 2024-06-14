Karabük'te sağanak ve fırtına etkili oldu,1 caminin minaresi yıkıldı

KARABÜK’te akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağmur etkili oldu. Safranbolu ilçesinde bir caminin minaresi şiddetli fırtına nedeniyle devrildi.

Karabük’te akşam saatlerinde şiddetini artıran fırtına ve yağmur kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle kent merkezinde bazı trafik tabelaları devrilirken, kopan ağaç dalları da yollara savruldu. Fırtına nedeniyle Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyünde bulunan Merkez camisinin minaresi devrildi. Yağmur ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, binaların altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştılar.