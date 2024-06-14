Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te sağanak ve fırtına etkili oldu,1 caminin minaresi yıkıldı

        KARABÜK'te akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağmur etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:51 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te sağanak ve fırtına etkili oldu,1 caminin minaresi yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK’te akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağmur etkili oldu. Safranbolu ilçesinde bir caminin minaresi şiddetli fırtına nedeniyle devrildi.

        Karabük’te akşam saatlerinde şiddetini artıran fırtına ve yağmur kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle kent merkezinde bazı trafik tabelaları devrilirken, kopan ağaç dalları da yollara savruldu. Fırtına nedeniyle Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyünde bulunan Merkez camisinin minaresi devrildi. Yağmur ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, binaların altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştılar.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
        Bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
        Karabük'te 46 yıllık öğretmene duygulandıran veda
        Karabük'te 46 yıllık öğretmene duygulandıran veda
        Karabük ve Düzce'de ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir ya...
        Karabük ve Düzce'de ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir ya...
        Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
        Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
        Karabük'te hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması kamerada
        Karabük'te hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması kamerada