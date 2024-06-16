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        Otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

        KARABÜK'te otomobil ile çarpıştıktan sonra sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, otobüsün altına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 22:36 Güncelleme: 16.06.2024 - 22:40
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        Otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
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        KARABÜK'te otomobil ile çarpıştıktan sonra sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, otobüsün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Sefa Tulumoğlu (25) yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Karabük-Yenice karayolunun Yeşilköy köyü yakınlarında meydana geldi. Sefa Tulumoğlu idaresindeki 78 SR 449 plakalı motosiklet, T.İ. yönetimindeki 78 AAD 755 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından Tulumoğlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, H.S. yönetimindeki 37 HD 415 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tulumoğlu, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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