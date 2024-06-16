Otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karabük-Yenice karayolunun Yeşilköy köyü yakınlarında meydana geldi. Sefa Tulumoğlu idaresindeki 78 SR 449 plakalı motosiklet, T.İ. yönetimindeki 78 AAD 755 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından Tulumoğlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, H.S. yönetimindeki 37 HD 415 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tulumoğlu, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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