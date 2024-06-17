Karabük'te kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Necati Ceylan (72) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yenice-Karabük karayolunun Satuk Köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Necati Ceylan’a, C.D idaresindeki 78 ABU 764 plakalı kamyonet çarptı. Ceylan, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ceylan, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceylan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü C.D.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.