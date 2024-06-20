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        Kamyon, yol kenarında duran hafif ticari araca çarptı: 2'si çocuk, 6 yaralı

        KARABÜK'te kamyon, yol kenarında duran hafif ticari araca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:50
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        Kamyon, yol kenarında duran hafif ticari araca çarptı: 2'si çocuk, 6 yaralı
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        KARABÜK’te kamyon, yol kenarında duran hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Karabük-Ankara yolunun Kemikli mevkisinde meydana geldi. Karabük yönünden Gerede istikametine giden A.G. idaresindeki 14 BL 400 plakalı kamyon, yol kenarında duran Ü.S. yönetimindeki 25 ADN 757 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ü.S. ile yanındaki A.S., A.K.S., M.S., M.E.S. (9) ve C.A.S. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük’teki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.E.S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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