Kamyon, yol kenarında duran hafif ticari araca çarptı: 2'si çocuk, 6 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Karabük-Ankara yolunun Kemikli mevkisinde meydana geldi. Karabük yönünden Gerede istikametine giden A.G. idaresindeki 14 BL 400 plakalı kamyon, yol kenarında duran Ü.S. yönetimindeki 25 ADN 757 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ü.S. ile yanındaki A.S., A.K.S., M.S., M.E.S. (9) ve C.A.S. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük’teki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.E.S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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