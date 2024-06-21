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        Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

         KARABÜK'tesürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:49 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:55
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        Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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         KARABÜK’tesürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Karabük- Ankara karayolunun Çayköy mevkisinde meydana geldi. Karabük yönünden Eskipazar istikametine gitmekte olan Badegül C. yönetimindeki 06 BVU 995 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden Muhammed Fatih K.'nın kullandığı 34 KK 4890 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de takla attı. 

        Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Badegül C. ile aynı araçta bulunan Hulusi G. ve Zarife Ç. (72) yaralandı. Diğer otomobilde de sürücü Muhammet Fatih K. ile birlikte Satiye K. ve İsmet K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Zarife Ç., kurtarılamadı. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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