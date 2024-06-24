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        Çay ocağında oturan kadın, eski sevgilisinin bıçaklı saldırısında yaralandı

        KARABÜK'te çay ocağında arkadaşlarıyla birlikte oturan Emine A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 19:21 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:25
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        Çay ocağında oturan kadın, eski sevgilisinin bıçaklı saldırısında yaralandı
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        KARABÜK'te çay ocağında arkadaşlarıyla birlikte oturan Emine A. (28) yanına gelerek tartıştığı eski sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kadın yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Menderes caddesinde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte çay ocağında oturan Emine A, yanına gelen eski sevgilisi M.D. (31) ile tartıştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından M.D. eski sevgilisine bıçakla saldırdı. Emine A., aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Emine A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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