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        Eski sevgilisini çay ocağında bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        KARABÜK'te çay ocağında arkadaşlarıyla oturan eski sevgilisi Emine A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 19:28 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:30
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        Eski sevgilisini çay ocağında bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        KARABÜK’te çay ocağında arkadaşlarıyla oturan eski sevgilisi Emine A.’yı bıçakla yaralayan Murat Demircan (31), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelinin sahtecilik, evden hırsızlık, cinsel taciz, açıktan hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 18 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Bayır Mahallesi Menderes Caddesinde üzerinde bulunan çay ocağında meydana geldi. Murat Demircan, arkadaşlarıyla birlikte çay ocağında oturan eski sevgilisi Emine A.’nın (28) yanına giderek tartıştı. Demircan, tartışma sırasında üzerinde bulunan bıçakla saldırdığı Emine A.’yı çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı. Emine A ise olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli Demircan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sabaha karşı saat 02.00’de 100.Yıl Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sahtecilik, evden hırsızlık, cinsel taciz, açıktan hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 18 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Demircan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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