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        Çaldığı motosikleti caddede ateşe verdi; o anlar kamerada

        KARABÜK'ün Eflani ilçesinde Murat A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:35 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:40
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        Çaldığı motosikleti caddede ateşe verdi; o anlar kamerada
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        KARABÜK'ün Eflani ilçesinde Murat A., bir evin önünden çaldığı motosikleti caddede ateşe verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Olay, gece saatlerinde Eflani ilçesinde meydana geldi. Abdullah Ö.’ye ait 78 BK 869 plakalı motosiklet gece saatlerinde evinin önünden çalındı. Hırsızlık olayını yapan Murat A., çaldığı motosikleti Şehit Musa Üstün Caddesi üzerinde ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan motosiklet kullanılamaz hale gelirken, Murat A. ise yakalanarak polis merkezine götürüldü. Murat A. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı. 

        Şüphelinin caddede motosikleti yaktığı anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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