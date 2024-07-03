Karabük'te zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Safranbolu ilçesi Bostanbükü kavşağında meydana geldi. C.T. (71) yönetimindeki 14 AAY 921 plakalı otomobil, M.S. (68) yönetimindeki 18 BD 239 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulan otomobil, U.E. (51)yönetimindeki 78 S 0288 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.T. ve S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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