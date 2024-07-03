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        Karabük'te zincirleme kaza: 4 yaralı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 22:23 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:25
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        Karabük'te zincirleme kaza: 4 yaralı
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Safranbolu ilçesi Bostanbükü kavşağında meydana geldi. C.T. (71) yönetimindeki 14 AAY 921 plakalı otomobil, M.S. (68) yönetimindeki 18 BD 239 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulan otomobil, U.E. (51)yönetimindeki 78 S 0288 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.T. ve S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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