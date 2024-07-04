Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı

KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Ovacık ilçesine bağlı Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü arasındaki ormanda saat 08.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 16 arazöz, 4 su ikmal tankı ve 2 dozer ile 124 kişilik ekibin müdahalesi sürüyor.

Yangına havadan müdahale için ise bir yangın söndürme helikopterinin yola çıktığı belirtildi.