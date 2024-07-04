Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı (4)

VALİYAVUZ: BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük'teki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunup ekiplerden bilgi aldı. Vali Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sabah 07.45 saatlerinde başlayan yangınımız özellikle rüzgarın etkisiyle kayalık bir alanda başladı. Arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeye göre yıldırım düşmesi sonrasında çıkan bir yangın olduğunu değerlendiriyoruz. Şu an itibariyle helikopterlerimiz müdahalelerini yaptılar. Fakat arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler. Alanda 16 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve diğer araçlarımızla birlikte 74 personelimiz yangına müdahale ediyor. Artık büyük bir oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahale devam ediyor. İnşallah o müdahalelerle birlikte hava kararmadan yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ondan sonra da soğutma çalışmalarına başlayacağız. Tek sevindirici taraf can kaybının yaşanmamış olması. Gerek Orman İşletme müdürlüklerimizdeki arkadaşlarımıza gerek bu yangında görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten fedakarca kahramanca mücadele ettiler. Çok da fazla yayılmadan inşallah yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanır. Gün kararmadan bunu inşallah arkadaşlarımız başarırlar. Bizi tek zorlayan taraf arazinin sarp, kayalı ve engebeli olması. Müdahalede zaman zaman sıkıntılar yaşanması. İnşallah bundan sonra da arkadaşlarımız mücadelesine devam edecekler. Vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Valiliğimizin aldığı karar ile 15 Haziran-31 Ekim arasında Karabük’teki bütün ormanlarımıza girişlerimizi, izin verilenler dışında yasaklamıştık. Bu yasağa lütfen vatandaşlarımızın riayet etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda da ormanlarımızda ateş yakılmamasını piknik yapıldığı zaman piknikten kaynaklanan ateş yakılarak ormanlarımıza zarar verilmemesini bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Çünkü ormanlarımız bizim geleceğimiz ormanlarımız bizim akciğerlerimiz. Yeşil vatanımızı bütün vatandaşlarımızı korumaya davet ediyorum. Karabüklü hemşerilerimizin bu hassasiyette olduğunu biliyorum ama tekrar kendilerine de bu çağrıyı yapmak istiyorum.”