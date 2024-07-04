Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı (5)
KONTROLALTINA ALINDIKarabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ovacık ilçesinde, ormanda çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
KONTROLALTINA ALINDI
Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ovacık ilçesinde, ormanda çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"4 Temmuz 2024 Perşembe günü sabah saat 07.45 sularında Ovacık ilçemiz Yaylacılar Köyü ile Soğanlı Köyü Üzümcük Mahallesi arasında bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilen orman yangınına; 4 helikopter, 19 arazöz, 2 dozer, 6 su tankeri ve 122 yangın söndürme personeli tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.