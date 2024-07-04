Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı (5)

KONTROLALTINA ALINDI

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ovacık ilçesinde, ormanda çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"4 Temmuz 2024 Perşembe günü sabah saat 07.45 sularında Ovacık ilçemiz Yaylacılar Köyü ile Soğanlı Köyü Üzümcük Mahallesi arasında bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilen orman yangınına; 4 helikopter, 19 arazöz, 2 dozer, 6 su tankeri ve 122 yangın söndürme personeli tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır."