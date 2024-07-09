Karabük'te yıldırım düşen ormanda örtü yangını çıktı

Merkeze bağlı Burunsuz köyü yakınlarındaki ormana saat 14.00 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırımlar birlikte örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 51 kişilik personelle karadan, 1 yangın söndürme helikopteriyle de karadan müdahale ediliyor.

KARABÜK’te düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.